Причина – неисправный светофор: в ДТП в Тирасполе пострадал ребёнок (ВИДЕО)

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Авария, в результате которой пострадал 5-летний мальчик, произошла на улице Манойлова в Тирасполе.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, когда “Ауди” ехала по улице, горел зелёный сигнал светофора, после он сменился на жёлтый, потом – на красный. Спустя пару мгновений вновь загорелся зелёный. Водитель продолжил движение.

В этот момент по улице 25 Октября на светофоре стоял “Хёндай”. Когда включился зелёный, автоледи начала движение. Но неожиданно снова загорелся красный.

На перекрёстке произошло столкновение. После удара “Хёндай” зацепил ещё одну “Ауди”, а потом врезался в столб. У трёх авто механические повреждения.

В салоне “Хёндай” на заднем пассажирском сидении находился 5-летний мальчик. Его с сотрясением головного мозга госпитализировали в хирургическое отделение Центра матери и ребёнка. Его мама, 23-летняя автоледи, получила ушибы лба и грудной клетки. Врачи оказали ей медицинскую помощь. От госпитализации женщина отказалась.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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