В Тирасполе из воды вытащили тело мужчины

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Спасатели городского пляжа в Тирасполе увидели недалеко от буйков человека, который странно плыл.

Один из спасателей подплыл к нему и вытащил на берег. Мужчина был без признаков жизни. Специалисты начали проводить реанимацию до приезда скорой помощи, но это было безуспешно.Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, мужчина скончался.

Выяснилось: 62-летний тираспольчанин отдыхал за территорией городского пляжа. По словам очевидцев, он вошёл в воду, нырнул и скрылся из вида.

Обстоятельства трагедии и причина смерти выясняются.

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