В Тирасполе ищут родителей найденного на улице малыша

В Тирасполе ищут родителей найденного на улице малыша

Правоохранители обращаются ко всем, кто может опознать малыша или знает его родителей.

Мальчика, предположительно трёх лет, привели граждане, которые обнаружили ребёнка недалеко от магазина “Агат” в Тирасполе, примерно в 15:30. Малыш отзывается на имя Женя, на пальчиках показывает, что ему три года.

Всем, кому знакомы родители мальчика или кто знает, где он живёт, просят сообщить об этом по телефону 102 или 0(533) 4-36-02.

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