В Тирасполе ищут пропавшую пенсионерку с болезнью Альцгеймера

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Разыскивается Каспревич Галина Михайловна 1936 года рождения. Пенсионерка проживает в Тирасполе.

12 августа женщина вышла из дома, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 75-80 лет. Рост 160-162 см, среднего телосложения. Овальное лицо. Русые прямые волосы. Высокий лоб. Серые глаза. Дугообразные брови. Средней толщины губы. Прямой нос.

Была одета в серо-голубое с розовыми цветами трикотажное платье. Была обута в розовые тапочки. Размер ноги – 37-й.

Особые приметы: отсутствуют все зубы.

Галина Михайловна страдает болезнью Альцгеймера (потерей памяти). Ранее неоднократно уходила из дома.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Галины Михайловны Каспревич, просят позвонить по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по телефонам (533) 4-36-02, 0 (778) 2-97-09 или 0 (533) 8-15-29.

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