В Тирасполе ищут пропавшего мужчину с проблемами зрения

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Разыскивается Евгений Эдуардович Рааб 1974 года рождения. Мужчина – инвалид детства I группы по зрению. С 16 июня его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 47 лет, рост 177 см, среднего телосложения. Нос прямой, брови широкие, дугообразные. Глаза карие, губы тонкие. Волосы чёрные, волнистые, стрижка короткая. Уши овальной формы. На верхней челюсти передние четыре зуба – вставные коронки из металлокерамики. Был одет в чёрно-белую футболку, чёрные джинсы. Обувь 42-го размера. При себе имел кожаную чёрную сумку на ремне, в которой находились два металлических белых ключа, а также мобильный телефон Хiaomi Redmi 9 в тёмно-синем чехле.

Граждан, которым известно, где находится без вести пропавший Евгений Рааб, просят позвонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, или по номерам 0 (533) 7-82-17, 0 (777) 5-29-27, 0 (533) 8-15-29. Конфиденциальность гарантирована.

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