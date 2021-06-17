В Тирасполе ищут пропавшего мужчину с проблемами зрения

В Тирасполе ищут пропавшего мужчину с проблемами зрения

Разыскивается Евгений Эдуардович Рааб 1974 года рождения. Мужчина – инвалид детства I группы по зрению. С 16 июня его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 47 лет, рост 177 см, среднего телосложения. Нос прямой, брови широкие, дугообразные. Глаза карие, губы тонкие. Волосы чёрные, волнистые, стрижка короткая. Уши овальной формы. На верхней челюсти передние четыре зуба – вставные коронки из металлокерамики. Был одет в чёрно-белую футболку, чёрные джинсы. Обувь 42-го размера. При себе имел кожаную чёрную сумку на ремне, в которой находились два металлических белых ключа, а также мобильный телефон Хiaomi Redmi 9 в тёмно-синем чехле.

Граждан, которым известно, где находится без вести пропавший Евгений Рааб, просят позвонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, или по номерам 0 (533) 7-82-17, 0 (777) 5-29-27, 0 (533) 8-15-29. Конфиденциальность гарантирована.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md