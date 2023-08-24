В Тирасполе двухлетняя малышка попала в больницу, выпив дедушкины таблетки

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Тревогу забила мама девочки, когда вернулась с работы. После обеденного сна малышка была непривычно вялой и необщительной.

Женщина нашла на полу блистер с таблетками, где не хватало одной штуки. Выяснилось, что когда дедушка девочки доставал ключи из тумбочки, таблетки выпали. Мужчина этого не заметил, пишет mvdpmr.org.

Рисковать здоровьем дочери женщина не стала, вызвала “скорую”. Врачи госпитализировали ребёнка, он находится под наблюдением медперсонала.

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