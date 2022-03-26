В Тирасполе девушка пыталась спрыгнуть с крыши пятиэтажки

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Инцидент произошёл накануне вечером. Внимание жителей посёлка Новотираспольский привлекло странное поведение девушки, которая забралась на крышу пятиэтажки и стала скидывать вниз камни.

В этот момент со службы возвращались два сотрудника СОБР “Днестр”. Парни поднялись на крышу пятиэтажки. Девушка высказывала угрозы спрыгнуть, подошла к краю крыши. Очевидцы вызвали спасателей, скорую и позвонили правоохранителям, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Всё это время бойцы СОБРа вели с девушкой переговоры. Отвлекая внимание разговором, один из них сумел схватить её и оттащил на безопасное расстояние от края. А затем передал девушку в руки врачам неотложки.

Позже выяснилось: 20-летняя девушка проживает в одном из близлежащих сёл. Предварительно, после ссоры с кем-то из близких она залезла на крышу. С места происшествия девушку увезли на скорой. Врачи установили у неё состояние опьянения. Некоторое время она будет находиться под наблюдением медиков.

В ходе доследственной проверки будут выясняться обстоятельства, побудившие девушку к такому поведению.

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