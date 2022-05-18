В Тирасполе дачник поджёг несколько домиков после ссоры с соседом

В Тирасполе дачник поджёг несколько домиков после ссоры с соседом

В дежурную часть города Тирасполь поступила информация о возгорании нескольких дачных домиков в садово-огородническом товариществе.

Пожар ликвидировали, при осмотре места происшествия инспектор обнаружил два очага возгорания. Предварительная версия – поджог.

В ходе разбирательства выяснилось: в одном из дачных домиков между двумя мужчинами возник конфликт на почве ревности. Гость ранил хозяина дачи ножом в спину и ушёл на свой участок. Уже там он поджёг свой домик и дачу знакомой. Огонь перекинулся на соседний участок. В итоге сгорело три строения, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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