В Тирасполе автомобиль врезался в опору моста, водитель погиб

В Тирасполе автомобиль врезался в опору моста, водитель погиб

Жуткая авария случилась минувшей ночью. Mazda тираспольчанина врезалась в опору моста.

Проезжавший мимо 19-летний парень о случившемся сообщил в милицию и вызвал скорую помощь. Мужчину из автомобиля спасатели извлекли уже без признаков жизни. Удар был такой силы, что колесо, двигатель и другие части авто разлетелись в разные стороны, машина полностью смята. От полученных травм 43-летний водитель скончался на месте, пишет mvdpmr.org.

По предварительной версии, мужчина на скорости сначала выехал за пределы проезжей части, сбив два металлических столба, потом снёс отбойник, после чего врезался в бетонную опору моста. Правоохранителям предстоит установить точные обстоятельства ДТП.

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