В Тирасполе автомобиль сбил пенсионерку

В Тирасполе автомобиль сбил пенсионерку

Житель Ближнего Хутора сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошёл накануне.

Собака, с которой переходила дорогу пенсионерка, погибла на месте аварии. 77-летнюю женщину доставили в больницу, у неё перелом руки в двух местах, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

21-летний водитель заявил, что не заметил пешехода на зебре. Инспекторы проводят разбирательство.

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