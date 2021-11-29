В Тирасполе автомобиль сбил пенсионерку

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Житель Ближнего Хутора сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошёл накануне.

Собака, с которой переходила дорогу пенсионерка, погибла на месте аварии. 77-летнюю женщину доставили в больницу, у неё перелом руки в двух местах, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

21-летний водитель заявил, что не заметил пешехода на зебре. Инспекторы проводят разбирательство.

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