В Тирасполе Audi врезался в столб, пострадал пассажир

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Водитель не пострадал и самостоятельно выбрался из машины. Пассажир оказался заблокированным в авто.

Спасатели вызволили пассажира и передали врачам “скорой”. У пострадавшего – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины. Экспертиза показала, что молодой человек был пьян.

Оказалось, что и водитель сел за руль в нетрезвом состоянии. Он признался, что перед поездкой выпил литр пива, пишет novostipmr.com.

Разбирательство продолжается.

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