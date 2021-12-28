В тигровой шкуре

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О том, насколько можно доверять гороскопам

Год Тигра по китайскому календарю наступит только 1 февраля, но все приготовления к Новому 2022 году идут с учётом характеристик грядущего талисмана. Говорят, что больше всего повезёт тем людям, которые родились под этим знаком. Так ли это, «АиФ в Молдове» поинтересовалась у ряда известных лиц – тигров по году.

1/12 человечества

Гороскопы – вещь коварная. Когда читаешь позитивный прогноз, жизнь в радость. Прочёл что-то настораживающее – весь день так и пройдёт в ожидании чего-то неприятного. Поэтому, да и не только, экс-вице-премьер-министр РМ Александр Муравский – настоящий Тигр по гороскопу, к прогнозам астрологов относится равнодушно.

– Никогда не прислушиваюсь к гороскопам. Предсказывать будущее – миссия неблагодарная. Всё будет хорошо, а если нет, то плохо, – иронизирует А. Муравский. – Тигры – они только с виду не агрессивны, но бывают и людоеды – слопают и не поперхнутся. А следующий год будет таким, каким мы его сотворим.

Председатель Русской общины РМ Людмила Лащёнова – настоящая тигрица в хорошем смысле этого знака. Но, шутя, замечает, что при видимом внешнем спокойствии иногда может и укусить. Всё потому, что носители этого знака являются борцами за правду и справедливость, а ложь и лицемерие на дух не переносят.

– Ещё в СССР мне довелось побывать в Индии, стране для нас по тем временам неизведанной. Тогда я и узнала о гороскопах, – вспоминает Л. Лащёнова. – Но сейчас в силу занятости я так и не посмотрела, что ждёт тигров в следующем году. Надеюсь, всё будет хорошо. Впрочем, я не следую прогнозам астрологов, скорее, принимаю к сведению. Нас, Тигров, как минимум 1/12 человечества. Мы не можем быть одинаковыми. Но сам факт вдохновляет. Тигр – смелый, и я не трусиха, он гордый – думаю, и во мне есть это качество. Если честно, то многие характеристики тигра мне присущи. Это удивительное животное, хотя мне хочется сказать – творение природы. А следующий год обязательно будет хорошим и, надеюсь, будет соответствовать статусу полосатого символа. Для всех.

В Молдове за тиграми можно понаблюдать только в Кишинёвском зоопарке, где для них создан максимально возможный комфорт. В домашних условиях этих величественных животных содержать нельзя.

Творческое рычание

Люди, родившиеся в Год Тигра, от природы обладают творческими талантами. Среди них нередко встречаются актёры и певцы, танцоры и художники, дизайнеры и архитекторы. На просторах интернета при поиске артистов-тигров первым всплыло имя певицы Нелли Чобану.

– Только сейчас узнала, что следующий год мой, – признаётся Н. Чобану. – Будучи студенткой, когда появилась мода на гороскопы, я к ним прислушивалась. Потом поняла, что ориентироваться только на гороскопы нельзя. Есть жизнь, которая преподносит свои сюрпризы и диктует свои правила. По гороскопу я – Тигр и Скорпион, смесь очень необычная. В жизни мне это помогает – видимо, чутьё и интуиция у обоих знаков развита хорошо. Иногда ощущаю в себе кошачье-тигровую силу, когда хочется порычать. А ещё у меня есть принцип: перед тем как сделать рывок, я оцениваю обстановку. Так делают и тигры перед прыжком. Выжидают идеальный момент. И, конечно, я эмоциональна, как все представители кошачьего мира. Я всем сопереживаю, могу пустить слезу в любимых фильмах. Хочу, чтобы в мире воцарились мир и покой, чтобы люди стали добрее. Всё остальное приложится.

Не всё предопределено

Отдельная категория представителей символа года – спортсмены, политики, предприниматели. Для них характерны смелость, решительность, непредсказуемость, уверенность в себе. Они отличаются силой духа, потому среди них встречаются прекрасные лидеры. Однако порой они могут быть импульсивными, упрямыми и своевольными.

Молодой политик, депутат парламента Марина Таубер ранее возглавляла Молдавскую федерацию тенниса. Качества тигра не раз помогали ей в сложных ситуациях. Впрочем, астрология, возможно, и ни при чём.

– Свою судьбу, будущее мы всё-таки создаём собственными мыслями и делами, – считает М. Таубер. – Я иногда с интересом читаю гороскопы, но стараюсь черпать только позитивную информацию. Описание моих знаков – Тигра и Тельца – достаточно точно передаёт мой характер. Так что я не могу исключать влияние небесных светил на нашу жизнь. Мне сложно себя оценивать с хорошей или с плохой стороны, это лучше сделают люди, которые меня знают. Но в жизни я привыкла бороться и идти до конца. Так меня воспитали родители и закалил спорт. Выносливость, целеустремлённость, ответственность, чувство справедливости во мне тоже взрастил спорт, хотя в этом что-то может быть и от звёзд. Верю, что следующий год будет удачным как для меня, так и для нашей команды, для близких мне людей. Тигры справедливы. Хотелось бы, чтобы и год был справедливым для людей, живущих в нашей стране.

Политолог, депутат парламента Богдан Цырдя по году – Тигр, а по месяцу рождения – Лев. Ежедневных прогнозов астрологов не слушает, но считает, что если приглядеться к знакам зодиака, то можно разглядеть какие-то черты, которые частично совпадают с характеристиками людей.

– Было бы нескромно примерять к себе все положительные характеристики моих знаков, но, думаю, у меня есть воля, я стремлюсь к достижению поставленных целей, готов отстаивать свои принципы и ценности. В большей части я нахожу в себе качества, прописанные в гороскопах, – уточняет Б. Цырдя. – Люди моих знаков не боятся борьбы, риска, прямолинейности. Но при оценке человека не следует ориентироваться на гороскоп. В мире существует не только предопределённость, но и случайность. Качества, приписанные нам по дате рождения, могут в корне не совпадать с теми качествами, которыми мы обладаем.

Что касается справедливости тигра, то, по мнению Богдана Цырди, следующий год станет годом серьёзной борьбы за справедливость. Так ситуация сложилась и так звёзды совпали.

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Осторожно, Бася и Ренат наблюдают!

Анна Шведченко, заместитель директора по зооветеринарной части Кишинёвского зоопарка:

– В 2016 году в наш зоопарк из Бельгии привезли двух бенгальских тигрят, которые очень быстро адаптировались к новым условиям проживания. Тогда им было меньше года, сейчас это взрослые и очень красивые представители своего вида. Бася – рыжая, а вот Ренат – белый тигр с чёрными полосами. В природе подобное сочетание цветов встречается крайне редко и такие животные рано погибают, потому что не могут конкурировать с другими представителями своего вида. Но вообще такой окрас создан учёными-генетиками искусственно, чтобы украсить необычным сочетанием зоопарки мира.

У тигров есть какие-то общие характеристики, но они все, как и люди, очень разные. Бася – женственная, более ласковая, нежная, лучше идёт на контакт. Ренат заметно возмужал, стал серьёзным, но со своими ведёт себя довольно дружелюбно. Любит проказничать. Может неожиданно выскочить из-за угла, напугать кого-то из работников зоопарка, находящегося за оградой, а потом с довольным видом наблюдать за его реакцией. Он обожает играть со своим огромным колесом, всегда его находит. Он может себе позволить игры, потому что ему не надо заботиться о пропитании. Ещё он любит лежать на своём деревянном подиуме и наблюдать за окружающими. Он более надменный, чем Бася, и не такой шустрый.

В Молдове за тиграми можно понаблюдать только в Кишинёвском зоопарке, где для них создан максимально возможный комфорт. В домашних условиях этих величественных животных содержать нельзя. При видимом добродушии в юном возрасте они вырастают достаточно агрессивными. Это всё-таки хищники. Не следует их позиционировать как мягких, пушистых и мурчащих, это животное не стоит пытаться одомашнивать.

Ренат и Бася сейчас находятся в прекрасном возрасте и в отличной форме. В природе эти животные живут в среднем около 15 лет, в зоопарках – гораздо дольше, потому что им не нужно бороться за выживание, добывать еду. Так что наши полосатые любимцы будут нас радовать ещё очень долго, тем более что молдавский климат бенгальские тигры переносят достаточно хорошо. Когда зимой бывают сильные морозы, они могут спрятаться, у них есть отапливаемое помещение. Всё-таки на их исторической родине климат более мягкий. Но они с удовольствием резвятся и на снегу. Так что увидеть этих красавцев можно в любое время года. Выйти на улицу или нет – это их выбор, но чаще они прогуливаются до обеда, самое удачное время – около 10–11 часов.

Эти величественные хищники требуют к себе уважения. Если они находятся за оградой и не могут ответить, это не значит, что в них надо кидать палками или камнями. Не следует пытаться подкормить животных – у них свой рацион, за которым следят наши специалисты. Мы замечаем, что среди посетителей зоопарка всё больше адекватных, грамотных людей, которые ведут себя подобающе. И помните, когда вы наблюдаете за тиграми, они наблюдают за вами.

Наталья Устюгова