В Termoelectrica подтвердили аварию на одном из энергоблоков

0

В пресс-релизе компании сообщается, что 10 ноября в 17:35 вышел из строя генератор энергоблока №3, от Источника I.

11 ноября в 01:46 произошла аварийная остановка повреждённого энергоблока при электрической нагрузке 18 МВт, в результате срабатывания защитных механизмов, сообщает Termoelectrica.

Отмечается, что техперсонал провёл проверку индикаторов защит аварийного отключения энергоблока №3. В результате была созвана техническая комиссия, установившая причину аварийного отключения. Как оказалось, оно произошло из-за просочившейся воды из подводящего трубопровода охладителей в корпус генератора. Специалисты обнаружили трещину на трубке радиатора, пишет unimedia.info.

В настоящее время ведутся работы по определению объёмов ремонта и подготовке к вводу турбогенератора.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.