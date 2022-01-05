“Termoelectrica” запустила новую онлайн-платформу для потребителей

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Акционерное общество “Termoelectrica” обновило свою веб-страницу (www.termoelectrica.md) и запустило новую онлайн-платформу, посвящённую потребителям: www.consumator.termoelectrica.md.

– Компания хочет стать ещё более прозрачной и открытой для общественности, упростив доступ к информации, чтобы у людей было больше рычагов связи и взаимодействия, в том числе непосредственно на сайте, – говорится в пресс-релизе ведомства.

На новой веб-платформе потребители могут оставлять предложения, замечания, подавать заявки с помощью контактной формы, структурированной по различным категориям. На сайте можно найти контакты управляющих жилым фондом, а также раздел с постоянными предупреждениями о запланированных работах.

– Таким образом, всего одним щелчком потребитель может проверить причины неисправностей, просто введя свой адрес, – говорится в сообщении.

В то же время на www.termoelectrica.md и www.consumator.termoelectrica.md потребители смогут найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, а также информацию о модернизации системы отопления или о текущих проектах, пишет ipn.md.

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