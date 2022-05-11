В тендере на разработку генплана Кишинёва снова не было участников. Чебан: Запускаем снова

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На прошлой неделе был завершён тендер на приобретение услуг по проектированию для разработки Генерального градостроительного плана Кишинёва и IT-услуг для разработки компонента E-Urbanism для администрирования процесса внедрения и обновления урбанистической документации. Генеральный примар муниципия Ион Чебан с сожалением отметил, что участников тендерной процедуры, проведённой уже в четвёртый раз, не было, в связи с чем придётся организовывать процедуру заново.

– Кишинёву необходим Генеральный градостроительный план, я говорю об этом постоянно. Это стратегический документ для развития города, – подчеркнул градоначальник.

Чебан рассказал, что помимо Генерального градостроительного плана и Стратегии устойчивого социально-экономического и пространственного развития Кишинёва, примария параллельно работает над другими актами, которых у муниципалитета не было, но которые необходимы для развития столицы. Это такие документы, как Стратегия управления зелёными насаждениями, включая кадастр зелёных насаждений, Стратегия и план обращения с коммунальными отходами, Стратегия развития туризма «Кишинёв – туристическая столица», Местная антикоррупционная стратегия на 2021-2025 годы, Стратегия развития внутренней торговли муниципия Кишинёв, Стратегия «Образование-2030», Стратегия жилищной политики муниципия Кишинёв, Стратегия развития альтернативного транспорта, Стратегия внедрения парковок и многое другое.

Столичная примария работает над такими документами, как интерактивная карта сети уличной торговли муниципия, Стратегический план развития системы медпомощи в муниципии Кишинёв, концепция реорганизации Центра ресурсов и поддержки детей и молодёжи, программа реконструкции павильонов для детей в дошкольных учреждениях Кишинёва на 2022-2025 годы и так далее.

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