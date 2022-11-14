В Теленештском районе выявили случай птичьего гриппа

В Теленештском районе выявили случай птичьего гриппа

В селе Хиришень Теленештского района зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Об этом сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (НАБПП).

По данным ведомства, в результате лабораторных исследований было подтверждено наличие вируса птичьего гриппа в образцах, взятых у домашней птицы. Территориальное подразделение НАБПП инициировало меры по борьбе и ликвидации вспышки.

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