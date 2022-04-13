В Теленештском районе разыскивают без вести пропавшего мужчину

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Полиция просит помощи в установлении местонахождения 61-летнего Георгия Дынга, проживающего в селе Мындрешть Теленештского района.

По данным пресс-службы ГИП, 8 апреля мужчина не вернулся домой с работы, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 1,70 м, голубые глаза, седые волосы. Был одет в чёрную куртку и голубые штаны, обут в серые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить в службу 112 или по номерам 078222289, 060201506.

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