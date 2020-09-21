В Теленештском районе перевернулась маршрутка: 6 человек госпитализированы

В Теленештском районе перевернулась маршрутка: 6 человек госпитализированы

Этим утром у села Негурень произошло серьёзное ДТП: перевернулась маршрутка, следовавшая по маршруту Сороки-Кишинёв.

По предварительной информации, 66-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и вылетел в кювет. В салоне находилось 16 человек. 6 пассажиров получили травмы и были госпитализированы, пишет echipa.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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