В Теленештах спасатели вытащили упавшую в колодец пенсионерку

В Теленештах спасатели вытащили упавшую в колодец пенсионерку

Инцидент произошел накануне в селе Гиличень Теленештского района.

На место прибыли две бригады спасателей. Было установлено, что 79-летняя пенсионерка упала в колодец глубиной 8 метров. Женщину вытащили, она находилась в сознании и не получила никаких серьезных травм. Её доставили в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 20 чрезвычайных ситуациях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md