В Теленештах спасатели вытащили упавшую в колодец пенсионерку

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Инцидент произошел накануне в селе Гиличень Теленештского района.

На место прибыли две бригады спасателей. Было установлено, что 79-летняя пенсионерка упала в колодец глубиной 8 метров. Женщину вытащили, она находилась в сознании и не получила никаких серьезных травм. Её доставили в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ГИЧС, за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 20 чрезвычайных ситуациях.

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