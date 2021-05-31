В Теленештах школьника сбила машина. Ребёнок госпитализирован

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ДТП произошло накануне в селе Мындрешть.

В полицию обратился водитель ВАЗа, который сбил 13-летнего ребёнка. Согласно полученной информации, мальчик шёл по проезжей части. В результате аварии несовершеннолетний получил многочисленные травмы и был доставлен в районную больницу Теленешт, передаёт unimedia.info.

Полицейские установили, что 31-летний водитель находился в трезвом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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