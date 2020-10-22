В Теленештах несколько дней ищут пропавшего мужчину

0

56-летнего жителя села Гиличень Теленештского района разыскивают родственники. Василий Бологан вышел из дома 17 октября и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 1,78 м, глаза карие, волосы седые. В день исчезновения был одет в тёмную клетчатую рубашку, тёмно-синий свитер, тёмно-серую безрукавку, чёрные брюки и кепку, обут в чёрные туфли.

Всех, кто что-либо знает о разыскиваемом, просят позвонить по номерам 112 или 025 82 29 80.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.