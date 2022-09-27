В Теленештах неизвестные в масках обокрали автосервис

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В ночь с воскресенья на понедельник трое вооружённых мужчин в масках проникли в местный автосервис и украли 18 500 евро и 25 000 леев.

Злоумышленники также прихватили со склада около 200 килограммов меди и комплект электроинструментов. Сумма ущерба превысила 400 тысяч леев, пишет publika.md.

Полиция возбудила уголовное дело, подозреваемые объявлены в розыск. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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