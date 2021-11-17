В Теленештах маршрутка врезалась в мотоблок. Пострадал мужчина

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Авария произошла прошлым вечером на въезде в село Захареука.

По данным полиции, 43-летний мужчина на культиваторе выехал на дорогу, не убедившись в безопасности манёвра. В этот момент сзади в него въехал микроавтобус, пишет deschide.md.

В результате удара мотоблок практически разлетелся на части, а его владелец был госпитализирован с множественными травмами. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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