В Теленештах автомобиль сбил подростка на квадроцикле

Авария произошла прошлым вечером.
По предварительным данным, 14-летний юноша выехал на квадроцикле на перекрёсток. Не включив перед манёвром сигнал поворота, подросток резко свернул с дороги. В этот момент в него врезался ехавший сзади Mercedes, пишет echipa.md.
Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Водителя автомобиля проверили на алкотестере и выявили концентрацию алкоголя 0,19 мг/л.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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