В Теленештах автомобиль сбил подростка на квадроцикле

В Теленештах автомобиль сбил подростка на квадроцикле

Авария произошла прошлым вечером.

По предварительным данным, 14-летний юноша выехал на квадроцикле на перекрёсток. Не включив перед манёвром сигнал поворота, подросток резко свернул с дороги. В этот момент в него врезался ехавший сзади Mercedes, пишет echipa.md.

Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Водителя автомобиля проверили на алкотестере и выявили концентрацию алкоголя 0,19 мг/л.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md