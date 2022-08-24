В Теленештах автомобиль сбил подростка на квадроцикле

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Авария произошла прошлым вечером.

По предварительным данным, 14-летний юноша выехал на квадроцикле на перекрёсток. Не включив перед манёвром сигнал поворота, подросток резко свернул с дороги. В этот момент в него врезался ехавший сзади Mercedes, пишет echipa.md.

Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Водителя автомобиля проверили на алкотестере и выявили концентрацию алкоголя 0,19 мг/л.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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