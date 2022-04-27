В Telegram может появиться единая новостная лента

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В мессенджер Telegram может быть добавлена новостная лента. Об этом сообщает канал Telegram Info.

В ленте будут собраны сообщения из всех новостных каналов, на которые подписался пользователь. Нововведение замечено в коде мессенджера для iOS, опубликованном на GitHub, пишет mir24.tv.

Отмечается, что функция будет доступна пользователям в скором обновлении приложения. Пока неизвестно, появится ли аналогичная функция в версиях мессенджера для ПК и Android.

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