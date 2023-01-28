В текущем сезоне выдано более трех тысяч разрешений на охоту в приграничной зоне

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В сезоне 2022-2023 гг. выдано более трех тысяч разрешений на охоту в приграничной зоне.

По данным Пограничной полиции, тактические подразделения выдавали разрешения на охоту на различные виды животных и птиц в соответствии с условиями охоты и нормами добычи. При этом население ознакомили с разрешительными условиями охоты в приграничной зоне, а также соблюдением правил охоты на данном отрезке, передает moldpres.md.

Также по результатам рейдов и проверок, проведенных с целью предупреждения и пресечения браконьерства, Пограничной полицией установлено 6 фактов нарушения правил охоты, составлены протоколы о нарушениях на 18 человек.

Сезон охоты в приграничной зоне начался 21 сентября 2022 года и закончился 15 января 2023 года.

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