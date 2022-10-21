В текущем маркетинговом году Молдова отправит на экспорт меньше винограда, чем в прошлом

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В период с августа по середину октября Молдова экспортировала чуть более 17 тыс. тонн столового винограда урожая-2022. Это примерно столько же, сколько было экспортировано этой продукции за аналогичный период прошлого года.

Первое место в топе стран-импортеров молдавского столового винограда ожидаемо занимает Румыния – почти 5,7 тыс. тонн, на втором месте довольно неожиданно оказался Казахстан – более 4 тыс. тонн, на третьем — Украина, около 2 тыс. тонн, сообщают специалисты EastFruit. На белорусский и российский рынок, которые в предыдущие годы были на вершине списка импортеров винограда из Молдовы, поступило 1,7 тыс. тонн и 724 тонн соответственно.

Представители ассоциаций молдавских виноградарей с сожалением отмечают, что в нынешнем маркетинговом году страна точно экспортирует значительно меньший объем столового винограда, чем в прошлом сезоне (около 68 тыс. тонн). Хотя в 2022 году в Молдове урожай столового винограда будет выше, чем в прошлом – более 100 тыс. тонн против 85 тыс. тонн. При этом качество винограда урожая-2022, несмотря на засуху, тоже лучше прошлогоднего.

Основная проблема состоит в том, что из-за российского эмбарго, ограниченного спроса на столовый виноград «Молдова» осенью и существенного повышения тарифов на электроэнергию во фруктохранилища страны будет заложено, по экспертным прогнозам, лиши примерно 20-25 тыс. тонн винограда для реализации в ноябре-январе. В прошлом году на хранение для экспорта в этот период было заложено порядка 40 тыс. тонн.

К сожалению, по словам операторов плодового рынка, из-за неопределенных коммерческих перспектив и по повышения затрат на хранение продукции значительная доля винограда «Молдова» среднего и даже высокого качества с виноградников направляется сразу на винзаводы. При этом закупочные цены на «вынужденно промышленный» виноград столовых сортов опустились до минимального уровня – 2 лея/кг.

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