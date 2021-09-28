В течение полугода после COVID-19 сохраняется высокий риск для жизни и здоровья

Высокий риск угрозы жизни и здоровью сохраняется в течение полугода после перенесенного коронавируса. Пациентам, переболевшим COVID-19, следует пройти углубленную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

– После такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью, – сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций, пишет РИА Новости.

Он отметил, что для пациентов, которые переболели коронавирусом, проводится углубленная диспансеризация, в ходе которой могут выявить все возможные риски и профилактировать различные заболевания.