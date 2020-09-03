В течение недели отремонтированный участок улицы Албишоара будет открыт

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Ремонт проезжей части улицы Албишоара в периметре бульвара Юрия Гагарина – улицы Измаил находится на стадии завершения. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что открытие данного участка планируется в течение недели после завершения всех работ.

По его словам, в настоящее время здесь ведутся работы по обустройству тротуаров.

– На пересечении с улицей Измаил установили 10 дополнительных столбов уличного освещения. Их покрасили, а старые лампы заменили на светодиодные. Кроме того, было установлено 36 дополнительных дождеприемников, – сказал Чебан.

По словам градоначальника, муниципальные службы демонтировали и вывезли киоски и вулканизации, а также 78 рекламных панно с улицы Албишоара. “Apă-Canal Chişinău” проводит работы по восстановлению сетей водоснабжения на отрезке улиц Михай Витязул – Петру Рареш.

В то же время “Termoelectrica” выполняет работы по реабилитации тепловых сетей протяженностью 417 погонных метров на пересечении улиц Василе Александри – Албишоара и Петру Рареш – Албишоара.

Глава столицы также отметил, что в настоящее время проводятся работы второго и третьего этапов из пяти запланированных.

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