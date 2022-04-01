В Театре кукол “Ликурич” состоялась премьера спектакля

В Театре кукол “Ликурич” состоялась премьера спектакля

Премьера спектакля “Se caută un prieten” состоялась в Республиканском театре кукол “Ликурич”. Режиссёр Василе Кликич отметил, что это познавательная, весёлая, музыкальная, интерактивная постановка со множеством забавных сценок и песен для детей, передает moldpres.md.

– Зрители активно участвуют, поют вместе с героями, отвечают на вопросы и помогают им выбраться из различных сложных ситуаций, чтобы вместе насладиться счастливым концом, — сказал режиссер.

Спектакль о дружбе, доброте и любви предназначен для детей от 2 лет.

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