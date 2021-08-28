В Таврическом дворце отпраздновали 30-летие провозглашения независимости Республики Молдова

0

В Таврическом дворце — штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ — состоялся официальный прием в честь Дня независимости Республики Молдова. Открыл мероприятие полномочный представитель Парламента Республики Молдова в МПА СНГ Ион Липчиу. Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий поздравил коллег и в их лице весь молдавский народ с Днем независимости республики.

Дмитрий Кобицкий отметил, что с тех пор как Молдова вошла в состав Межпарламентской Ассамблеи СНГ, молдавские депутаты являются активными участниками парламентской жизни в формате СНГ.

⁃ Мы знаем и любим Молдову как страну с уникальными аграрными традициями. Поэтому неслучайно нашу Постоянную комиссию по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, традиционно возглавляют парламентарии Республики Молдова, — подчеркнул Генеральный секретарь Совета МПА СНГ.

Он также сказал о вкладе представителей республики в межпарламентское сотрудничество в части наблюдения за выборами и изучения демократических процессов на пространстве СНГ. Дмитрий Кобицкий выразил надежду на то, что дружба и сотрудничество между Молдовой и другими странами Содружества будут развиваться и дальше, пожелал руководству республики, парламентариям, всему народу Молдовы благополучия и здоровья, успехов на пути дальнейшего становления страны.

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ вручил почетную грамоту за вклад в укрепление дружбы между народами государств — участников Содружества, подписанную Председателем Совета МПА СНГ Валентиной Матвиенко, главному тренеру футбольного клуба «Динамо» (Санкт-Петербург), бывшему главному тренеру футбольной сборной Молдовы Александру Куртияну. Концертную программу праздника украсили выступления известного молдавского и российского певца Методие Бужора.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.