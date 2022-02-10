В Тараклийском районе перевернулась автоцистерна с бензином: топливо вытекло на дорогу (ФОТО)

В Тараклийском районе перевернулась автоцистерна с бензином: топливо вытекло на дорогу (ФОТО)

Инцидент произошёл вчера вечером на трассе R32. На дороге опрокинулся грузовик с 26 тоннами бензина.

На место происшествия прибыли два пожарных расчёта. Спасатели откачали около 40% разлившегося топлива. В настоящий момент сотрудники ГИЧС продолжают работы, после чего перевернувшуюся цистерну предстоит поднять автокраном.

Водитель не пострадал, обстоятельства случившегося выясняются.

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