В Тараклии вор украл 170 литров трансформаторного масла

В Тараклии вор украл 170 литров трансформаторного масла

Житель Тараклийского района был задержан после того, как повредил трансформатор компании “Premier Energy Distribution” и слил 170 литров трансформаторного масла.

На месте происшествия были обнаружены 8 канистр с маслом: вор оставил их, попытавшись уйти от преследования. Следствие установило, что мужчина и ранее совершал подобные кражи, передаёт unimedia.info.

Полиция проверяет причастность задержанного к хищениям масла из других трансформаторов.

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