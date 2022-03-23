В Тараклии вор украл 170 литров трансформаторного масла

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Житель Тараклийского района был задержан после того, как повредил трансформатор компании “Premier Energy Distribution” и слил 170 литров трансформаторного масла.

На месте происшествия были обнаружены 8 канистр с маслом: вор оставил их, попытавшись уйти от преследования. Следствие установило, что мужчина и ранее совершал подобные кражи, передаёт unimedia.info.

Полиция проверяет причастность задержанного к хищениям масла из других трансформаторов.

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