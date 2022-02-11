В Тараклии водитель сбил велосипедиста на перекрёстке

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В результате ДТП 42-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Инцидент произошёл на пересечении улиц Первомайская и Вокзальная в городе Тараклия. Автомобиль марки Toyota врезался в велосипедиста. В результате удара последний слетел на капот автомобиля. Он получил различные травмы и был госпитализирован в районную больницу, передаёт gagauzinfo.md.

Мужчина находится в отделении неврологии, его состояние оценивается как стабильное.

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