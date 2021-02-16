В Тараклии при пожаре скончалась пожилая женщина

В Тараклии при пожаре скончалась пожилая женщина

Инцидент произошёл в селе Мирное.

По данным спасателей, после пожара на летней кухне был обнаружен труп сельчанки. При жизни у неё были проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Следов насильственной смерти на теле погибшей не было. Предположительная причина – отравление угарным газом, пишет gagauzinfo.md.

Как выяснилось, загорелись старые матрасы и постельное бельё, которые лежали на полу на кухне. Возгорание было ликвидировано жильцами дома.

Точную причину пожара предстоит выяснить специалистам.

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