В Тараклии поезд насмерть сбил мужчину

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Поезд, следовавший по маршруту Этулия-Бессарабка, сбил 35-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте.

В инспекторат полиции района Тараклия поступило сообщение от машиниста, следовавшего по маршруту Этулия-Бессарабка. Он рассказал, что в пределах 198 км железной дороги (район пенитенциарного учреждения №1) поезд сбил 35-летнего жителя Тараклии, передаёт gagauzinfo.md.

Оперативная группа установила, что машинист заметил человека на железнодорожном полотне, включил предупредительный звуковой сигнал и начал принудительное торможение, но не смог избежать наезда. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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