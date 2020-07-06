В Тараклии от удара молнии сгорел дом пенсионерки (ФОТО)

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Пожар произошел вчера. В дом пожилой женщины ударила молния.

По информации отдела чрезвычайных ситуаций района Тараклия в службу 112 обратилась соседка, которая видела, как в край крыши дома ударила молния. В загоревшемся здании проживала 71-летняя женщина. Она не пострадала, пишет tuk.md.

Выехав на место происшествия, пожарные обнаружили, что крыша дома объята огнем. Более того, на чердаке находился газовый баллон, который в итоге эвакуировали.

Камышовая крыша дома была накрыта шифером, что способствовало быстрому распространению огня. Для ликвидации пожара был привлечен резервный расчет.

К утру возгорание было ликвидировано. На помощь пришли и соседи.

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