Житель Тараклии утонул во время отдыха с друзьями

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Трагический инцидент произошёл на канале между городом Тараклия и селом Балабану.

Как пишет gagauzinfo.md со ссылкой на tuk.md, 23-летний молодой человек отдыхал на водоёме с друзьями. К вечеру он зашёл в воду и больше из нее не вышел. Друзья сначала попытались искать его самостоятельно, а затем обратились в службу 112.

Поисково-спасательные работы велись до наступления сумерек и продолжились на следующий день. Накануне тело было извлечено и передано сотрудникам инспектората полиции района Тараклия.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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