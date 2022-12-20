В Тараклии два автомобиля не поделили дорогу. Есть пострадавший

В Тараклии два автомобиля не поделили дорогу. Есть пострадавший

ДТП произошло из-за невнимательности одного из водителей.

Как сообщила старший инспектор пресс-службы инспектората полиции Кагула Кристина Чобану, на одном из перекрёстков города столкнулись Mitsubishi и Honda – предварительно, из-за невнимательности водителя последней. Honda не уступила дорогу машине справа, тем самым спровоцировав ДТП, передаёт gagauzinfo.md.

Пострадал один из пассажиров автомобиля Honda. Его и водителя доставили в районную больницу Чадыр-Лунги.

Все обстоятельства выясняются.

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