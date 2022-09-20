В Сынжерейском районе выявлен случай бешенства у собаки

В Сынжерейском районе выявлен случай бешенства у собаки

С 10 по 16 сентября на территории Молдовы был зарегистрирован один новый случай бешенства у животных.

По данным пресс-службы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), заболевание было выявлено у собаки в селе Бируинца. Других случаев за отчётный период не было.

Бешенство – болезнь, вызываемая вирусом, поражающим головной и спинной мозг как у животных, так и у людей. Вирус бешенства может передаваться через слюну при укусе, через плацентарный барьер, при пересадке роговицы, от летучих мышей (при изучении пещер).

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