В Сынжерейском районе пьяный водитель врезался в преследовавшую его машину полиции (ВИДЕО)

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В селе Препелица автоинспекторы остановили за превышение скорости водителя Volkswagen. Мужчина проигнорировал требования полиции и продолжил движение.

Инспекторам пришлось догонять нарушителя. Вскоре его удалось остановить, однако водитель успел врезаться в служебную машину полиции.

Как оказалось, 41-летний автовладелец был пьян. Результат тестирования показал 1,10 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водителя отстранили от управления, автомобиль отвезли на спецстоянку.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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