В Сынжерейском районе пенсионер получил сильные ожоги в результате пожара

В Сынжерейском районе пенсионер получил сильные ожоги в результате пожара

Инцидент произошёл накануне в селе Дрэгэнешть. Пожар вспыхнул в частном доме. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место ЧП прибыли два пожарных расчёта. Им удалось быстро ликвидировать возгорание.

Хозяин дома, 71-летний мужчина, получил ожоги лица III степени. Ему оказали первую медицинскую помощь, но не госпитализировали.

В результате инцидента было уничтожено имущество в двух комнатах площадью 15 кв.м., а также 20% крыши. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 43 чрезвычайных ситуациях. С начала 2022 года в стране произошло 775 пожаров.

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