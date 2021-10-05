В Сынжерейском районе ограбили дом: полиция ищет воров

В Сынжерейском районе ограбили дом: полиция ищет воров

Инцидент произошёл накануне в селе Биличений Векь.

По данным местной полиции, пока 46-летней хозяйки не было дома, воры взломали дверь и пробрались в жилище. Преступники забрали четыре кольца, золотую цепочку и найденный в шкафу пистолет, пишет publika.md. Оружие принадлежало владельцу дома, который состоит в Ассоциации охотников и рыболовов.

Правоохранительные органы ведут расследование и разыскивают злоумышленников.

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