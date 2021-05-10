В Сынжерейском районе насмерть сбили пешехода

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Инцидент произошёл накануне на трассе R-13 вблизи села Бируинца. Из-за плохой видимости на дороге 33-летний водитель Volkswagen совершил наезд на пешехода. В результате удара последний получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Личность погибшего удалось установить: это 51-летний житель села Яблоана Глодянского района. Обстоятельства случившегося выясняются.

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