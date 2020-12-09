В Сынжерей в жутком ДТП погибла женщина. Полиция ищет сбежавшего водителя

В Сынжерей в жутком ДТП погибла женщина. Полиция ищет сбежавшего водителя

Трагическая авария произошла накануне вечером в селе Хечул Ноу Сынжерейского района.

В аварию попал автомобиль Opel Zafira. За рулём находился 26-летний мужчина, а в салоне – 35-летняя пассажирка. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в столб и перевернулась, пишет zugo.md.

Находившаяся на переднем сиденье женщина скончалась на месте. Автовладелец скрылся с места аварии, в настоящее время его разыскивают.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.

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