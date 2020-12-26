В Сынжерей перевернулась фура с семечками

В Сынжерей перевернулась фура с семечками

На трассе R6 этим утром перевернулась грузовая машина с семенами подсолнечника. Тонны семечек рассыпались по проезжей части.

По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности прицепа. За рулём находился 38-летний водитель, он не пострадал, пишет deschide.md.

В результате ДТП движение на участке оказалось заблокированным. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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