В Сынжерей мужчина повесился после ссоры с женой

0

Трагедия случилась в селе Биличений Векь Сынжерейского района.

Прохожий обнаружил тело повешенного мужчины и сообщил о находке в полицию. Как было установлено, погибший – 59-летний местный житель. После ссоры с женой сельчанин вышел из дома и больше не возвращался, пишет deschide.md.

Эксперты не обнаружили на теле следов насильственной смерти. Полиция проводит расследование трагического случая.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.