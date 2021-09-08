В Сынжерей мужчина повесился после ссоры с женой

В Сынжерей мужчина повесился после ссоры с женой

Трагедия случилась в селе Биличений Векь Сынжерейского района.

Прохожий обнаружил тело повешенного мужчины и сообщил о находке в полицию. Как было установлено, погибший – 59-летний местный житель. После ссоры с женой сельчанин вышел из дома и больше не возвращался, пишет deschide.md.

Эксперты не обнаружили на теле следов насильственной смерти. Полиция проводит расследование трагического случая.

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