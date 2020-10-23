В Сынжерей легковушка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие

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Авария произошла сегодня днём в Сынжерейском районе. Автомобиль Skoda столкнулся с грузовиком Mercedes. В результате удара два человека оказались в больнице.

Как сообщила deschide.md пресс-секретарь ГИП Марьяна Бециву, водитель автомобиля Skoda пошёл на обгон и выехал на встречную полосу, по которой ехал грузовик. В результате лобового столкновения 62-летний водитель и его 48-летняя жена были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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