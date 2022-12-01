В Сынжере мужчину придавило вагоном поезда: пострадавший чудом выжил

0

Инцидент произошёл накануне вблизи города Сынжера. Мужчину придавило вагоном поезда. На помощь прибыли спасатели.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, 38-летний мужчина, находясь на железной дороге, не отреагировал на сигнал о приближающемся поезде, в результате чего попал под колёса локомотива и застрял под одним из вагонов.

На место прибыли три бригады спасателей. Пострадавшего удалось вызволить. Он получил серьёзную травму ноги, однако его жизни ничего не угрожает.

Мужчину доставили в Больницу скорой помощи. Обстоятельства инцидента выясняются.

С начала 2022 года сотрудники ГИЧС спасли 77 человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.