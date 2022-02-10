Пожилую супружескую пару покусал питбуль

Пожилую супружескую пару покусал питбуль

Собака бойцовой породы набросилась в Суклее на пожилую пару: 80-летнюю женщину и её 87-летнего супруга.

Как удалось установить, супруги направлялись в сельскую поликлинику, когда неожиданно на них набросился питбультерьер. Родственник хозяина собаки ринулся вслед за сбежавшим псом и оттащил его от пожилых людей.

Хозяина питбуля в момент нападения дома не было. Его родственник пояснил: обычно собака не выходит из частного дома. В этот раз псу удалось открыть лапами входную дверь и выбежать во двор. По словам мужчины, такое произошло впервые, вероятно, пёс отреагировал на звук проезжавшего мимо трактора.

Пострадавшие были доставлены в больницу, пишет novostipmr.com. Медики диагностировали у них укушенные рваные раны лица и рук. Больше всего досталось женщине: она проходит лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии.

По факту происшествия ведётся проверка. Экспертиза установит степень тяжести вреда, причинённого здоровью.

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